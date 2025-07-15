Atlantic: Трамп решил помочь Украине из-за страха показаться слабым

14 июля Трамп объявил о планах по отправке Украине американского вооружения, за которое заплатят европейские страны По его словам, речь об «очень крупном» соглашении. Сначала боеприпасы и комплексы ПВО будут переданы в Германию, откуда их доставят на Украину. Ближайшие поставки включат в себя 17 систем ПВО и ПРО Patriot. Часть из них могут прибыть уже в скором времени. Кроме того, Трамп дал 50 дней на урегулирование украинского конфликта – в противном случае США введут 100%-ные пошлины против России и ее торговых партнеров.