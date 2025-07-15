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Atlantic: Трамп решил помочь Украине из-за страха показаться слабым

Ведомости

Изменение риторики президента США Дональда Трампа в отношении России не связано с новым стратегическим мировоззрением американского лидера. Скорее, речь о том, что Трамп почувствовал себя оскорбленным, пишет The Atlantic со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп «не проникся особой симпатией» к Украине или президенту республики Владимиру Зеленскому, а также не стал внезапно верить в традиционные трансатлантические альянсы, которые его предшественники ценили как противовес Москве. При этом обращается внимание на то, что в отношениях с президентом России Владимиром Путиным Трамп стал «младшим партнером».

14 июля Трамп объявил о планах по отправке Украине американского вооружения, за которое заплатят европейские страны По его словам, речь об «очень крупном» соглашении. Сначала боеприпасы и комплексы ПВО будут переданы в Германию, откуда их доставят на Украину. Ближайшие поставки включат в себя 17 систем ПВО и ПРО Patriot. Часть из них могут прибыть уже в скором времени. Кроме того, Трамп дал 50 дней на урегулирование украинского конфликта – в противном случае США введут 100%-ные пошлины против России и ее торговых партнеров.

15 июля в интервью BBC Трамп заявил, что не закончил вести дела с Путиным. Он снова сказал, что разочарован в российском лидере. По словам американского президента, он четыре раза думал, что сможет заключить соглашения с Россией о прекращении боевых действий.

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