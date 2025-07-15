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Путин примет президента РАН Красникова

Ведомости

Российский лидер Владимир Путин проведет встречу с президентом Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, встреча будет публичной.

«Академия наук – важнейший наш институт, научный потенциал страны. Всегда это то, чем интересуется президент, и, конечно, тем для обсуждения очень много», – сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что 15 июля у президента будет много отдельных встреч, в основном, служебных.

В середине мая Путин возглавил попечительский совет РАН. В состав попечительского совета тогда вошли председатель правительства Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, президент РАН Геннадий Красников и др.

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