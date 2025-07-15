Лавров: Россия хочет понять, что стоит за ультиматумом Трампа

Лавров: Россия хочет понять, что стоит за ультиматумом ТрампаГлава МИДа считает, что на президента США давит ЕС
Россия хочет понять, что стоит за ультиматумом президента США Дональда Трампа про 50 дней для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением. 50 дней. Было раньше и 24 часа. И 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент США», – сказал Лавров на пресс-конференции.
По его словам, Трамп находится под неприличным давлением со стороны Евросоюза (ЕС) и руководства НАТО. Комментируя возможное введение новых антироссийский санкций, глава МИДа подчеркнул, что Россия справляется с действующими ограничительными мерами и справится с новыми.
14 июля Трамп объявил, что Вашингтон применит вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров Москвы в течение 50 дней, если не будет достигнута «сделка» по урегулированию на Украине. Он также анонсировал планы по отправке Киеву американского вооружения, оплату которого обеспечат европейские страны. Речь идет об «очень крупном» соглашении и технике на миллиарды долларов. В ближайшие поставки войдут 17 систем противовоздушной обороны Patriot.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Трампа весьма серьезным и заметил, что часть из него адресована лично российскому главе Владимиру Путину. Он добавил, что Кремлю нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне. Если Путин посчитает необходимым, он обязательно прокомментирует ультиматум Трампа, уточнил Песков.