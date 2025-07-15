Грузия остановила въезд около 80 депортированных из РФ украинских преступников

Как отметил Пааташвили, указанные граждане в том числе осуждены по статьям об убийствах и покушениях на убийство, изнасилованиях и преступлениях, связанных с наркотиками. Помимо отсутствия документов они, по мнению полицейского, создают для Грузии угрозу совершения повторных незаконных действий. Он также подчеркнул, что причины попыток пересечения границ этими гражданами обычно не связаны с туристическими целями.