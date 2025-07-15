Грузия остановила въезд около 80 депортированных из РФ украинских преступников
На границе России и Грузии было остановлено около 80 граждан Украины, осужденных за тяжкие преступления и депортированных из РФ, сообщил представитель пограничной полиции республики Лука Пааташвили, передает телерадиокомпания «Имеди». По его словам, у них нет необходимых для пересечения границы документов.
Как отметил Пааташвили, указанные граждане в том числе осуждены по статьям об убийствах и покушениях на убийство, изнасилованиях и преступлениях, связанных с наркотиками. Помимо отсутствия документов они, по мнению полицейского, создают для Грузии угрозу совершения повторных незаконных действий. Он также подчеркнул, что причины попыток пересечения границ этими гражданами обычно не связаны с туристическими целями.
Издание «Sputnik Грузия» также сообщило, что украинские преступники находятся на КПП «Верхний Ларс» на границе с Россией со второй половины июня. Замминистра внутренних дел страны Александр Дарахвелидзе заявил, что Киев и Кишинев договариваются об их пропуске на территорию Украины через Молдову. При этом в последнее время молдавские власти против такого решения вопроса.