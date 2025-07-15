Налоги обеспеченных французов вырастут для сокращения бюджетного дефицита
Во Франции увеличатся налоги для наиболее состоятельных граждан в следующем году, чтобы уменьшить дефицит в бюджете, заявил премьер-министр Франсуа Байру в рамках представления законопроекта бюджета на 2026 г. Официальный аккаунт кабмина страны в X вел трансляцию мероприятия.
«Каждый должен приложить усилие <...>. Но мы будем действовать по принципу: кто получает меньше, дает меньше, кто получает больше, дает больше», – подчеркнул Байру. Он назвал такую систему «вкладом солидарности».
Кроме того, премьер предложил отменить два праздничных дня в году, сделав их рабочими. В пример он привел Пасхальный понедельник и День победы, который празднуется во Франции 8 мая. По его словам «их отмена принесет казне миллиарды евро». При этом Байру сказал, что может рассмотреть и другие предложения.
1 июля кабмин Франции во главе с Байру избежал вотума недоверия, который был выдвинут оппозицией на фоне провала пенсионной реформы. Ключевую роль сыграло решение ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен воздержаться при голосовании. При этом она дала понять, что фракция может поддержать вотум недоверия в будущем, если новый бюджет окажется чрезмерно обременительным для граждан.