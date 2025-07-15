Налоги обеспеченных французов вырастут для сокращения бюджетного дефицита

Кроме того, премьер предложил отменить два праздничных дня в году, сделав их рабочими. В пример он привел Пасхальный понедельник и День победы, который празднуется во Франции 8 мая. По его словам «их отмена принесет казне миллиарды евро». При этом Байру сказал, что может рассмотреть и другие предложения.