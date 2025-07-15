55% американцев недовольны деятельностью Трампа
Более половины (55%) жителей США негативно относятся к работе американского президента Дональда Трампа, 95% из них – демократы. Такие результаты показал опрос, проведенный компанией YouGov совместно с журналом The Economist.
Позиция неодобрения деятельности лидера США наиболее популярная у американцев в возрасте от 18 до 29 лет. В этой категории 66% опрошенных недовольны работой Трампа. Среди респондентов, которые старше 65 лет, такой же ответ дали только 48%. В целом одобряет политику главы государства 41% опрошенных.
Деятельность Трампа по вопросу инфляции получила негативный отклик у 60% американцев, в то время как лишь 34% оценили ее положительно. 45% респондентов оказались недовольны работой президента по борьбе с преступностью, но выразивших одобрение по этому поводу было меньше – 44%.
В опросе поучаствовали 1680 совершеннолетних жителей США с 11 по 14 июля.
Издание The Atlantic на фоне обсуждения военной помощи Украине со стороны США писало, что сторонники Трампа выступили против таких мер, как и против дополнительной финансовой поддержки Киева. По данным портала, изменения в позиции Трампа в отношении конфликта России и Украины не связано с новым стратегическим мировоззрением американского лидера. Он, указано в материале, скорее, почувствовал себя оскорбленным «младшим партнером» в отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.