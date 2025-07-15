55% американцев недовольны деятельностью Трампа

Издание The Atlantic на фоне обсуждения военной помощи Украине со стороны США писало, что сторонники Трампа выступили против таких мер, как и против дополнительной финансовой поддержки Киева. По данным портала, изменения в позиции Трампа в отношении конфликта России и Украины не связано с новым стратегическим мировоззрением американского лидера. Он, указано в материале, скорее, почувствовал себя оскорбленным «младшим партнером» в отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.