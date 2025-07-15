Atlantic: сторонники Трампа выступили против финансовой помощи Киеву

14 июля Трамп сообщил о заключении новой сделки между США, НАТО и Украиной и пообещал, что в ближайшее время в Киев поступят несколько систем ПВО. Всего, по его словам, планируется отправка 17 комплексов. За них заплатят европейские страны, в том числе первыми должны получить оружие Норвегия и Германия.