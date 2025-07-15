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Atlantic: сторонники Трампа выступили против финансовой помощи Киеву

Ведомости

Большая часть сторонников президента США Дональда Трампа, а также некоторое количество республиканцев в палате представителей конгресса решительно не поддерживают принятие законов, предусматривающих дополнительную военную или финансовую помощь для Украины, сообщило издание The Atlantic.

Портал также написал, что изменения в позиции Трампа в отношении конфликта России и Украины не связано с новым стратегическим мировоззрением американского лидера. По данным издания, скорее, американский лидер почувствовал себя оскорбленным. Он «не проникся особой симпатией» к главе Украины Владимиру Зеленскому, но в отношениях с президентов РФ Владимиром Путиным стал «младшим партнером».

15 июля Трамп заявил, что не разорвал взаимоотношения с российским лидером, но вновь сказал о своем разочаровании в нем. По словам американского президента, он четыре раза думал, что сможет заключить соглашения с Россией о прекращении боевых действий.

14 июля Трамп сообщил о заключении новой сделки между США, НАТО и Украиной и пообещал, что в ближайшее время в Киев поступят несколько систем ПВО. Всего, по его словам, планируется отправка 17 комплексов. За них заплатят европейские страны, в том числе первыми должны получить оружие Норвегия и Германия.

Он также усомнился в том, что находившийся на рассмотрении в сенате законопроект Линдси Грэма (республиканец от Южной Каролины) необходим для США, но одобрил работу сенаторов. На фоне этих высказываний лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Джон Тьюн заявил, что приостанавливает продвижение законопроекта.

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