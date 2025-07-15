В сенате США приостановили рассмотрение проекта о введении санкций против России

Лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Джон Тьюн заявил, что приостанавливает продвижение законопроекта, который в том числе предполагает установление импортных пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у РФ нефть, газ и уран, в сенате США, передает издание Politico. По его словам, он сделал это на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа об урегулировании конфликта России и Украины.