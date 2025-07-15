В сенате США приостановили рассмотрение проекта о введении санкций против России
Лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Джон Тьюн заявил, что приостанавливает продвижение законопроекта, который в том числе предполагает установление импортных пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у РФ нефть, газ и уран, в сенате США, передает издание Politico. По его словам, он сделал это на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа об урегулировании конфликта России и Украины.
«Похоже, что прямо сейчас президент попытаться сделать что-то из этого самостоятельно. Если в какой-то момент президент придет к выводу, что это [продвижение законопроекта] имеет смысл и добавит ценность и рычаги, которые ему нужны в этих переговорах, тогда мы это сделаем», – подчеркнул Тьюн.
14 июля на встрече с генсеком НАТО Марко Рютте в Белом доме Трамп сообщил, что не уверен в необходимости принятия законопроекта сенатора Линдси Грэма (республиканец от Южной Каролины). При этом он одобрил деятельность законодателей, которые изучают документ.
Президент также пригрозил введением импортных пошлин как минимум в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров. Он объяснил, что такой исход возможен, если конфликт страны с Украиной не будет решен в течение 50 дней.