Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников

В Белгороде ВСУ атаковали здание суда. Жительницу города доставили в больницу с осколочным ранением лица, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой. В момент работы оперативных служб на месте происшествия в здание ударил еще один дрон – в результате на одном из этажей начался пожар, а также был поврежден автомобиль.