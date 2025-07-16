Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников

Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотниковПо три БПЛА ликвидировали в Крыму и над Азовским морем
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.
По три БПЛА были ликвидированы в Крыму и над акваторией Азовского моря. Еще по одному беспилотнику российские военные нейтрализовали в Белгородской и Курской областях.
15 июля Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ) после атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Воронежской и Белгородской областей. В Воронеже от ударов БПЛА пострадали 27 человек, сообщал губернатор Александр Гусев. Для устранения последствий теракта в области ввели режим ЧС.
В Белгороде ВСУ атаковали здание суда. Жительницу города доставили в больницу с осколочным ранением лица, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой. В момент работы оперативных служб на месте происшествия в здание ударил еще один дрон – в результате на одном из этажей начался пожар, а также был поврежден автомобиль.