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Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников

По три БПЛА ликвидировали в Крыму и над Азовским морем
Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

По три БПЛА были ликвидированы в Крыму и над акваторией Азовского моря. Еще по одному беспилотнику российские военные нейтрализовали в Белгородской и Курской областях.

15 июля Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ) после атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Воронежской и Белгородской областей. В Воронеже от ударов БПЛА пострадали 27 человек, сообщал губернатор Александр Гусев. Для устранения последствий теракта в области ввели режим ЧС.

В Белгороде ВСУ атаковали здание суда. Жительницу города доставили в больницу с осколочным ранением лица, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой. В момент работы оперативных служб на месте происшествия в здание ударил еще один дрон – в результате на одном из этажей начался пожар, а также был поврежден автомобиль.

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