AP: ВСУ вынуждены сократить масштабы операций из-за задержки оружия

1 июля издание Politico писало, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину. Позже эту информацию подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она объяснила это первоочередностью национальных интересов США.