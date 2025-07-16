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AP: ВСУ вынуждены сократить масштабы операций из-за задержки оружия

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены сократить масштабы операций из-за задержек военной помощи со стороны США, пишет агентство Associated Press.

По мнению аналитиков, ускоренные поставки оружия от европейских союзников имеют решающее значение для того, чтобы Украина смогла остановить российские атаки, говорится в материале.

Большую часть необходимого Украине вооружения – от беспилотников до артиллерийских систем – может предоставить НАТО, подчеркивается в материале.

1 июля издание Politico писало, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину. Позже эту информацию подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она объяснила это первоочередностью национальных интересов США.

14 июля президент США Дональд Трамп анонсировал планы по отправке Киеву американского вооружения, оплату которого обеспечат европейские страны. Речь идет об «очень крупном» соглашении и технике на миллиарды долларов. В ближайшие поставки войдут 17 систем противовоздушной обороны Patriot.

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