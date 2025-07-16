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Верховная рада отправила в отставку Шмыгаля и правительство Украины

Ведомости

Верховная рада Украины освободила Дениса Шмыгаля от должности премьер-министра страны, сообщает украинское издание «Страна».

За увольнение Шмыгаля отдал свой голос 261 депутат, передает ТАСС, против не проголосовал никто.

В отставку также отправилось правительство Украины. Для отставки правительства требовалось 226 голосов.

Шмыгаль подал в отставку 15 июля. В своем Telegram-канале он опубликовал соответствующее письмо, а также благодарность президенту Владимиру Зеленскому за проявленное доверие.

14 июля Зеленский предложил вице-премьеру и министру экономики Украины Юлии Свириденко возглавить правительство. «Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу», – отметил он.

Зеленский сообщил, что Шмыгаль возглавит министерство обороны вместо Рустема Умерова, который предположительно станет послом украинской дипмиссии в США.

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