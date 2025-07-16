Верховная рада отправила в отставку Шмыгаля и правительство Украины
Верховная рада Украины освободила Дениса Шмыгаля от должности премьер-министра страны, сообщает украинское издание «Страна».
В отставку также отправилось правительство Украины. Для отставки правительства требовалось 226 голосов.
Шмыгаль подал в отставку 15 июля. В своем Telegram-канале он опубликовал соответствующее письмо, а также благодарность президенту Владимиру Зеленскому за проявленное доверие.
14 июля Зеленский предложил вице-премьеру и министру экономики Украины Юлии Свириденко возглавить правительство. «Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу», – отметил он.
Зеленский сообщил, что Шмыгаль возглавит министерство обороны вместо Рустема Умерова, который предположительно станет послом украинской дипмиссии в США.