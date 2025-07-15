Министра обороны и премьера Украины решено сменить

Министра обороны и премьера Украины решено сменитьГлава правительства Юлия Свириденко считается близкой к начальнику офиса президента Андрею Ермаку
Вице-премьеру и министру экономики Украины Юлии Свириденко предложено занять пост премьер-министра. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале. «Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу», – отметил он. По его словам, на встрече с будущим премьером он заслушал ее доклад о поддержке Украины европейскими и американскими партнерами, а также выразил надежду, что программа действий нового правительства ляжет ему на стол в ближайшее время. Согласно украинскому законодательству, кандидаты на должность премьер-министра назначаются Верховной радой по представлению президента.
Со своего поста смещен действующий премьер Денис Шмыгаль, возглавивший правительство в марте 2020 г. Он станет главой министерства обороны, сообщил чуть позже Зеленский. Нынешний руководитель ведомства Рустем Умеров возглавит украинскую дипломатическую миссию в США, став послом, пишут СМИ. Подобный маневр Зеленский проделывал и ранее – например, он перевел на должность посла в Великобритании экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Свириденко 39 лет, она родом из Чернигова. В 2008 г. она с отличием окончила Национальный торгово-экономический университет в Киеве, в политике дебютировала в 2019 г., став заместителем министра экономики. В 2020 г. она получила должность первого замминистра экономики. Ее сферой деятельности были занятость, промышленность и ценообразование. В том же 2020 году она перешла работать в офис президента Украины, где стала заместителем руководителя ведомства Андрея Ермака, а в 2021 г. заняла пост первого вице-премьера, будучи выдвинутой правящей партией «Слуга народа». В 2025 г. со стороны Украины она подписала ресурсную сделку Киева с США. Тогда был создан совместный инвестиционный фонд для добычи полезных ископаемых на территории Украины.
14 июля на Украину с визитом прибыл спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог. Он пробудет там целую неделю. В этот же день Келлог встретился с Зеленским. Как написал последний в своем Telegram-канале, стороны обсудили помощь украинской ПВО и закупку вооружений Европой, а также антироссийские санкции.
Назначение Свириденко согласовано с Западом и полностью устраивает Зеленского и Ермака, считает завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Новый премьер – технократ, абсолютно лишенный политических амбиций. Для украинской политической традиции, где премьер, являясь вторым человеком в государстве, претендует и на пост президента, это важно в аспекте сохранения власти. Как итог – офис президента подбирает неамбициозных «технических людей», чтобы они никак не могли затмить Зеленского. Таким же человеком был и экс-премьер Шмыгаль. Украинскому же гражданину власти в Киеве намерены продать картинку, что правительственная система обновляется. По мнению Скорикова, за сменой правительства последует череда уголовных дел в отношении коррупционеров, замешанных в махинациях с западной помощью Украине. В новом правительстве могут быть представлены и новые люди – не из первого эшелона и не завязанные в упомянутых коррупционных скандалах.
Свириденко была одной из самых сильных фигур в правительстве Украины, говорит доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Она человек способный и хороший профессионал, сделавший быструю карьеру. Также Свириденко – это проверенный партнер Запада, она выступает, например, за продажу американцам украинских пахотных земель и отстаивает интересы западных компаний в стране. Кроме того, Свириденко является человеком Ермака, так что с ее назначением премьером руководитель офиса президента значительно усиливает свои позиции.
По словам эксперта, сама Свириденко, может, и не представляет опасности для Зеленского, но опасным может быть тот факт, что Ермак окружает президента Украины своими людьми. Украинскому же обществу, уставшему от ярких провоенных политиков, технократ во власти, предполагает Офицеров-Бельский, приглянулся бы больше. Что же касается перевода Шмыгаля в министерство обороны, то по сути для него мало что изменится: оборонное ведомство сейчас заметно доминирует над остальными министерствами, так что множество властных рычагов останется в руках Шмыгаля, резюмирует эксперт.