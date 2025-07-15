Министра обороны и премьера Украины решено сменить

Свириденко 39 лет, она родом из Чернигова. В 2008 г. она с отличием окончила Национальный торгово-экономический университет в Киеве, в политике дебютировала в 2019 г., став заместителем министра экономики. В 2020 г. она получила должность первого замминистра экономики. Ее сферой деятельности были занятость, промышленность и ценообразование. В том же 2020 году она перешла работать в офис президента Украины, где стала заместителем руководителя ведомства Андрея Ермака, а в 2021 г. заняла пост первого вице-премьера, будучи выдвинутой правящей партией «Слуга народа». В 2025 г. со стороны Украины она подписала ресурсную сделку Киева с США. Тогда был создан совместный инвестиционный фонд для добычи полезных ископаемых на территории Украины.