Володин предложил ввести оценку влияния законодательных решений на демографию

«Мы должны оценивать, насколько то или иное решение помогает либо создает проблемы. Потому что мы, с одной стороны, деньги выделяем на демографию, а с другой – принимаем решения, которые не способствуют закреплению людей в регионах, созданию семей, развитию, а решают узкоотраслевые задачи. Вот этого не должно быть», – добавил пояснил он.