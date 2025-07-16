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Володин предложил ввести оценку влияния законодательных решений на демографию

Ведомости

Важно, чтобы принимаемые властями решения оценивались с точки зрения их влияния на демографическую ситуацию в РФ. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе правительственного часа, передает сайт нижней палаты. 

«Мы должны оценивать, насколько то или иное решение помогает либо создает проблемы. Потому что мы, с одной стороны, деньги выделяем на демографию, а с другой – принимаем решения, которые не способствуют закреплению людей в регионах, созданию семей, развитию, а решают узкоотраслевые задачи. Вот этого не должно быть», – добавил пояснил он.

Володин отметил, что тема демографии сейчас является ключевой, поскольку «это вопрос будущего». Кроме того, председатель нижней палаты предложил установить дифференцированную ставку по ипотеке в зависимости от региона. 

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко на встрече членов совета палаты с премьер-министром России Михаилом Мишустиным предложила инициативу, по сути закрепощающую россиян в регионах проживания. Предложение касается внесения изменений в постановление правительства № 1711 от 30 декабря 2017 г., запрещающих выдавать льготную семейную ипотеку на приобретение или строительство жилья за пределами субъекта Федерации, в котором зарегистрирован заемщик.

Матвиенко объяснила необходимость решения тем, что по итогам 2024 г. более 50% выданных ипотечных кредитов по льготной семейной ставке пришлось на четыре региона: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Свыше 40% из этих займов было выдано людям, зарегистрированным в других субъектах Федерации.

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