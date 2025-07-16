СФ одобрил отмену НДС на субсидии при поставке электроэнергии в новые регионы
Совет Федерации одобрил закон, который предполагает отмену налога на добавленную стоимость (НДС) с сумм компенсации недополученных доходов для специализированной энергосбытовой компании, поставляющей электроэнергию в новые регионы России. Мера будет действовать до 2028 г. Об этом говорится в соответствующем документе.
Речь идет об организации «Единый закупщик». Она поставляет электроэнергию в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также в Херсонскую и Запорожскую области по регулируемым ценам, которые значительно ниже цен на оптовом рынке. Разница между ценой реализации в этих регионах и ценой покупки электроэнергии на оптовом рынке компенсируется за счет субсидии из федерального бюджета.
Реализация закона будет способствовать совершенствованию нормативного правового регулирования рынка электроэнергии на период поэтапного доведения тарифов на нее в новых регионах РФ до общероссийских, говорится в пояснительной записке.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Действие инициативы будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 г.
Мэр Москвы Сергей Собянин 11 июля сообщил, что столица поможет Донецку восстановить пять районов после атак вооруженных сил Украины (ВСУ). Работы начнутся в 2026 г. Он отметил, что сейчас власти Москвы и Донецка сверяют планы, чтобы приступить к работе. По словам Собянина, столица уже оказывает помощь Луганску и Донецку в восстановлении инфраструктуры, благоустройстве и восстановлении зданий.