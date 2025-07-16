СФ одобрил отмену НДС на субсидии при поставке электроэнергии в новые регионы

Речь идет об организации «Единый закупщик». Она поставляет электроэнергию в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также в Херсонскую и Запорожскую области по регулируемым ценам, которые значительно ниже цен на оптовом рынке. Разница между ценой реализации в этих регионах и ценой покупки электроэнергии на оптовом рынке компенсируется за счет субсидии из федерального бюджета.