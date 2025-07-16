Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Трамп назвал дело Эпштейна «аферой демократов»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что информация о сокрытии данных по делу Джеффри Эпштейна является «аферой демократов». Об этом американский лидер написал в принадлежащей ему сети Truth Social.

«Их новая афера – это то, что мы навсегда назовем «аферой Джеффри Эпштейна», и мои прежние сторонники купились на эту чушь целиком», – написал Трамп.

13 июля Трамп назвал «список Эпштейна» творением Барака Обамы, Хиллари Клинтон и администрации Джо Байдена. Со слов Трампа, члены Демократической партии сфабриковали «список Эпштейна» «точно так же, как они создали фальшивое досье Хиллари Клинтон или Кристофера Стила», – считает американский президент.

Основатель Tesla и бывший глава Департамента эффективности правительства (DOGE) призвал Трампа опубликовать материалы по делу Эпштейна. «Серьезно. Он сказал Эпштейн полдюжины раз, одновременно призывая всех прекратить говорить об Эпштейне. Просто обнародуйте материалы, как и обещали», – написал Маск в социальной сети X.

Во время публичной ссоры Трампа и Маска последний сказал, что американский президент фигурирует в документах по делу Эпштейна, поэтому их не обнародуют. Вскоре бизнесмен отказался от своих слов.

Эпштейна обвиняют в принуждении несовершеннолетних к сексуальному рабству и вовлечении их в проституцию, а также сборе компромата на представителей элитных кругов. Поэтому сторонники Трампа требуют, чтобы он выполнил свое обещание и опубликовал список его предполагаемых клиентов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных