Трамп назвал дело Эпштейна «аферой демократов»
Президент США Дональд Трамп заявил, что информация о сокрытии данных по делу Джеффри Эпштейна является «аферой демократов». Об этом американский лидер написал в принадлежащей ему сети Truth Social.
«Их новая афера – это то, что мы навсегда назовем «аферой Джеффри Эпштейна», и мои прежние сторонники купились на эту чушь целиком», – написал Трамп.
13 июля Трамп назвал «список Эпштейна» творением Барака Обамы, Хиллари Клинтон и администрации Джо Байдена. Со слов Трампа, члены Демократической партии сфабриковали «список Эпштейна» «точно так же, как они создали фальшивое досье Хиллари Клинтон или Кристофера Стила», – считает американский президент.
Основатель Tesla и бывший глава Департамента эффективности правительства (DOGE) призвал Трампа опубликовать материалы по делу Эпштейна. «Серьезно. Он сказал Эпштейн полдюжины раз, одновременно призывая всех прекратить говорить об Эпштейне. Просто обнародуйте материалы, как и обещали», – написал Маск в социальной сети X.
Во время публичной ссоры Трампа и Маска последний сказал, что американский президент фигурирует в документах по делу Эпштейна, поэтому их не обнародуют. Вскоре бизнесмен отказался от своих слов.
Эпштейна обвиняют в принуждении несовершеннолетних к сексуальному рабству и вовлечении их в проституцию, а также сборе компромата на представителей элитных кругов. Поэтому сторонники Трампа требуют, чтобы он выполнил свое обещание и опубликовал список его предполагаемых клиентов.