Трамп назвал дело Эпштейна «аферой демократов»

Эпштейна обвиняют в принуждении несовершеннолетних к сексуальному рабству и вовлечении их в проституцию, а также сборе компромата на представителей элитных кругов. Поэтому сторонники Трампа требуют, чтобы он выполнил свое обещание и опубликовал список его предполагаемых клиентов.