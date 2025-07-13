Маск вновь призвал Трампа обнародовать документы о деле Эпштейна
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск призвал своего бывшего союзника и президента США Дональда Трампа обнародовать материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в сексуальных связях с несовершеннолетними и вовлечении их в проституцию. Об этом бизнесмен написал в соцсети X.
Публикация Маска появилась на фоне призыва Трампа прекратить нападки на членов его команды из-за документов, связанных с покойным финансистом.
«Серьезно. Он сказал «Эпштейн» полдюжины раз, одновременно призывая всех прекратить говорить об Эпштейне. Просто обнародуйте материалы, как и обещали», – написал Маск.
Во время конфликта Маска и Трампа в июне предприниматель поддержал идею объявить импичмент Трампу и заявил, что американский президент фигурирует в деле Эпштейна. Именно этим он тогда объяснил то, что власти не публикуют все материалы по этому делу.
7 июля издание Axios писало, что минюст США и Федеральное бюро расследований не нашли доказательств того, что Эпштейн шантажировал влиятельных людей и вел «список клиентов». Таким образом власти США объявили, что никаких публикаций по его делу больше не будет, хотя сам Трамп в ходе предвыборной кампании обещал раскрыть общественности все данные, связанные с Эпштейном.