Горелкин разъяснил поправки в законодательство, связанные с использованием VPN
Новые поправки в законодательство подразумевают, что использование сервисов VPN при совершении преступлений будет расцениваться как отягчающее обстоятельство. Об этом сообщил первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что, согласно предложенным поправкам в законодательство, граждане РФ смогут свободно использовать VPN в законных целях.
«Запрета VPN-сервисов (для профессионального и личного, но при этом исключительно добросовестного использования), а также каких-то штрафов за это никто вводить не собирается», – заключил Горелкин.
15 июля стало известно, что в Госдуму ко второму чтению в законопроект об усилении административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности внесли пакет поправок, связанный со штрафами за нарушение доступа к информации.
В частности, ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе) предлагается дополнить положением, согласно которому за распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, будет накладываться штраф в размере от 50 000 до 80 000 руб. Для должностных лиц штраф составит от 80 000 до 150 000 руб., для юридических – от 200 000 до 500 000 руб. Под это определение подпадают VPN-сервисы.