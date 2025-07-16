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На Украине назвали предварительный состав нового правительства

Ведомости

Глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия обнародовал перечень кандидатур в новый кабинет министров, который вскоре будет вынесен на утверждение в украинском парламенте. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна».

Премьер-министром предлагается назначить Юлию Свириденко, ныне первого вице-премьера. На пост первого вице-премьера и министра цифровой трансформации выдвинут Михаил Федоров, а вице-премьером по вопросам развития инфраструктуры и территорий должен стать Алексей Кулеба. Евроинтеграционное направление предлагается закрепить за Тарасом Качкой, который станет еще одним вице-премьером правительства.

В силовой блок кабинета входят Денис Шмыгаль, заявленный на должность министра обороны, и Игорь Клименко, остающийся руководить министерством внутренних дел. Министерство иностранных дел возглавит Андрей Сибига, минюст – Герман Галущенко, а министерство финансов – Сергей Марченко. Экономический блок формируют Алексей Соболев, которому поручено объединенное ведомство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, и Светлана Гринчук, возглавляющая министерство энергетики.

Социальную сферу в правительстве намерены доверить Денису Улютину, который должен стать министром социальной политики, семьи и единства, и Наталье Калмыковой, предложенной на пост министра по делам ветеранов. Виктор Ляшко сохранит пост министра здравоохранения, а Оксен Лисовой – министра образования и науки. Спортивное направление перейдет к Матвею Бедному, который должен возглавить министерство молодежи и спорта.

14 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Шмыгаль возглавит министерство обороны вместо Рустема Умерова, который предположительно станет послом украинской дипмиссии в США.

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