На Украине назвали предварительный состав нового правительства

Глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия обнародовал перечень кандидатур в новый кабинет министров, который вскоре будет вынесен на утверждение в украинском парламенте. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна».



Премьер-министром предлагается назначить Юлию Свириденко, ныне первого вице-премьера. На пост первого вице-премьера и министра цифровой трансформации выдвинут Михаил Федоров, а вице-премьером по вопросам развития инфраструктуры и территорий должен стать Алексей Кулеба. Евроинтеграционное направление предлагается закрепить за Тарасом Качкой, который станет еще одним вице-премьером правительства.