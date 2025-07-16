Госдеп не назвал страны, готовые финансировать поставки оружия США Украине
Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс отказалась комментировать, какие именно государства-члены НАТО дали согласие на финансирование поставок американского вооружения Украине.
«Я не буду обсуждать, о чем мы можем или не можем вести переговоры или дипломатические дискуссии. Определенно, я далека от возможности обсуждать, о чем может говорить руководство НАТО», – заявила Брюс на брифинге.
14 июля президент США Дональд Трамп объявил о сделке с НАТО, которая предполагает координацию поставок оружия на Украину. Оплачивать эти поставки будет Европа. Трамп уточнил, что сначала боеприпасы и комплексы ПВО отправятся в Германию, откуда их доставят на Украину. В ближайшие поставки войдут 17 систем ПВО и ПРО Patriot, некоторые из которых могут прибыть уже в ближайшие дни.
Он также дал 50 дней на урегулирование украинского конфликта. В противном случае США введут 100%-ные пошлины против России и ее торговых партнеров.