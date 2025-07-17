Минюст США уволил прокурора Морин Коми, занимавшуюся делами Эпштейна и Пи-Дидди

13 июля основатель Tesla и бывший глава департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск уже не в первый раз призвал Трампа опубликовать материалы по делу Эпштейна. Во время публичного конфликта в июне он также говорил, что файлы не обнародуют, потому что в них фигурирует сам президент. Позже он отказался от своих слов.