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Минюст США уволил прокурора Морин Коми, занимавшуюся делами Эпштейна и Пи-Дидди

Ведомости

Минюст США уволил прокурора Морен Коми, которая занималась делами финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной связи с несовершеннолетними, и рэпера Шона «Пи-Дидди» Комбса, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Точная причина увольнения не ясна. По данным издания, в уведомлении Коми значится только ссылка на «широкие полномочия», которые предоставлены президенту конституцией США. Авторы материала подчеркнули, что связь увольнения с делом Эпштейна тоже не известна.

Как указывает WP, на прошлой неделе минюст начал уголовное преследование отца прокурора Джеймса Коми, который был уволен президентом США Дональдом Трампом с должности директора ФБР еще во время первого президентского срока в мае 2017 г. Экс-директор службы отказался выяснять причины своей отставки.

13 июля основатель Tesla и бывший глава департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск уже не в первый раз призвал Трампа опубликовать материалы по делу Эпштейна. Во время публичного конфликта в июне он также говорил, что файлы не обнародуют, потому что в них фигурирует сам президент. Позже он отказался от своих слов.

7 июля издание Axios писало, что минюст США и Федеральное бюро расследований не нашли доказательств того, что Эпштейн шантажировал влиятельных людей и вел «список клиентов». Власти США заявили, что никаких публикаций по его делу больше не будет, хотя сам Трамп в ходе предвыборной кампании обещал раскрыть общественности все данные.

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