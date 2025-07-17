Зеленский внес представление о назначении Свириденко премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о назначении первого вице-премьера Юлии Свириденко премьер-министром республики. Об этом сообщил депутат Александр Качура в своем Telegram-канале.
«Завтра [17 июля] утром комитет по организации государственной власти рассмотрит его [представление]», – написал Качура.
16 июля глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия озвучил перечень кандидатур в новый кабинет министров, который вынесут на утверждение в украинском парламенте. В частности, на пост первого вице-премьера и министра цифровой трансформации был выдвинут Михаил Федоров. Вице-премьером по вопросам развития инфраструктуры и территорий должен стать Алексей Кулеба. Еще одним вице-премьером правительства станет Тарас Качка. За ним предполагается закрепить евроинтеграционное направление.
14 июля Зеленский объявил, что Шмыгаль возглавит министерство обороны вместо Рустема Умерова, который предположительно станет послом украинской дипмиссии в США.