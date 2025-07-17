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Песков: процесс обменов необходимо завершить до переговоров с Украиной

Ведомости

Определяться с новым этапом переговоров между Россией и Украиной надо после завершения процесса обменов, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Проводится это во исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе второго раунда. Ну и потом уже надо определяться, и мы ждём предложения украинской стороны, как мы неоднократно об этом говорили», – сказал он.

Песков добавил, что контакты по линии помощника президента и главы российской переговорной группы Владимира Мединского с его визави сейчас осуществляются.

О готовности к новому этапу переговоров российская сторона заявляла неоднократно. 14 июля пресс-секретарь президента РФ сказал: «Очевидно, что Киев не спешит. Мы по-прежнему ожидаем предложений по срокам».

17 июля Мединский сообщил, что в продолжение договоренностей, достигнутых в Стамбуле, сегодня Украине были переданы еще 1000 тел солдат ВСУ. Взамен России вернули 19 тел погибших бойцов.

Последний раунд переговоров с Украиной прошел 2 июня в Стамбуле. Тогда стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и обмене пленными. Россия также объявила о решении передать украинской стороне 6060 тел военнослужащих. Их передача началась 11 июня и проходила в несколько этапов. Взамен Россия получила тела 78 своих павших бойцов. 16 июня Россия завершила передачу 6060 тел. Затем Минобороны РФ объявило, что готово передать еще 2239 погибших солдат и офицеров.

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