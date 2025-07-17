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Песков: мнение Медведева о НАТО вполне оправдано

Ведомости

Точка зрения заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о взаимоотношениях России и стран НАТО вполне оправдана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С учетом того окружения с европейского направления, которое мы сейчас имеем, с которым нам приходится иметь дело, – а окружение весьма неконструктивное, конфронтационно настроено, милитаристски настроено, – подобные озабоченности вполне оправданы», – сказал он.

Медведев в интервью ТАСС сказал, что Россия не собирается воевать с НАТО и «нападать на Европу». Однако, если понадобится, она должна быть готова к превентивным ударам. Он также добавил, что Запад находится в состоянии войны с Россией.

24 июня на пресс-конференции перед саммитом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не смог ответить на вопрос о причинах транслирования им сценария, при котором Россия нападет на Европу в ближайшее время. Он сослался на общее беспокойство внутри альянса и слова высокопоставленных представителей западных стран. При этом генсек использовал абстрактные формулировки и ушел от конкретного ответа.

23 июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что страны Запада сами придумали страшилку о якобы возможном вторжении России, чтобы запугивать собственный народ и «вытаскивать» из него деньги.

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