Песков: мнение Медведева о НАТО вполне оправдано
Точка зрения заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о взаимоотношениях России и стран НАТО вполне оправдана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«С учетом того окружения с европейского направления, которое мы сейчас имеем, с которым нам приходится иметь дело, – а окружение весьма неконструктивное, конфронтационно настроено, милитаристски настроено, – подобные озабоченности вполне оправданы», – сказал он.
Медведев в интервью ТАСС сказал, что Россия не собирается воевать с НАТО и «нападать на Европу». Однако, если понадобится, она должна быть готова к превентивным ударам. Он также добавил, что Запад находится в состоянии войны с Россией.
24 июня на пресс-конференции перед саммитом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не смог ответить на вопрос о причинах транслирования им сценария, при котором Россия нападет на Европу в ближайшее время. Он сослался на общее беспокойство внутри альянса и слова высокопоставленных представителей западных стран. При этом генсек использовал абстрактные формулировки и ушел от конкретного ответа.
23 июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что страны Запада сами придумали страшилку о якобы возможном вторжении России, чтобы запугивать собственный народ и «вытаскивать» из него деньги.