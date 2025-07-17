США задержали поставки систем Patriot в Швейцарию ради обеспечения Украины
США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot ради обеспечения скорейших поставок Украине, говорится в заявлении на сайте швейцарского правительства. Речь идет о комплексах, которые должны были начать поступать в Берн в 2026 г.
По данным правительства, заказ был сделан еще в 2022 г. Поставки должны были завершиться в период с 2026 по 2028 г. 16 июля США проинформировали швейцарские власти, что теперь у страны-поставщика новый приоритет при отправке Patriot. Сейчас правительство уточняет детали, насколько сильно сдвинутся сроки.
14 июля президент США Дональд Трамп объявил, что между США, НАТО и Украиной заключена сделка, согласно которой страны – члены альянса будут закупать американское оружие и отправлять его Киеву. В частности, американский лидер анонсировал отправку 17 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.
15 июля газета The New York Times писала, что новая партия оружия США уже готова к отправке на Украину. Тогда же уточнялось, что часть систем Patriot планируется получить у стран, готовых отказаться от имеющихся установок. Приоритет, по словам источников, получат государства, не входящие в НАТО, если они согласятся перепродать свои комплексы для Украины.