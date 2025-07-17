США задержали поставки систем Patriot в Швейцарию ради обеспечения Украины

15 июля газета The New York Times писала, что новая партия оружия США уже готова к отправке на Украину. Тогда же уточнялось, что часть систем Patriot планируется получить у стран, готовых отказаться от имеющихся установок. Приоритет, по словам источников, получат государства, не входящие в НАТО, если они согласятся перепродать свои комплексы для Украины.