NYT: США подготовили новый пакет вооружений для Украины
Новая партия оружия США уже готова к отправке на Украину, пишет The New York Times (NYT). По данным издания, в пакет войдут зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также ракеты и боеприпасы, которые союзники Вашингтона по НАТО приобретут в рамках сделки с президентом Дональдом Трампом и затем передадут Киеву.
Источники газеты сообщают, что почти все вооружение уже находится на американских складах или только что произведено, что позволит ускорить поставки. Собеседники NYT уточняют, что обсуждается также передача Украине тактических ракет класса «земля – земля» ATACMS и авиационных крылатых JASSM, способных наносить удары на значительной дальности.
Часть систем Patriot планируется получить у стран, готовых отказаться от имеющихся установок. Приоритет, по словам источников, получат государства, не входящие в НАТО, если они согласятся перепродать свои комплексы для Украины.
14 июля Трамп объявил о планах по отправке Украине американского вооружения, за которое заплатят европейские страны. По его словам, речь об «очень крупном» соглашении. Сначала боеприпасы и комплексы противовоздушной обороны будут переданы в Германию, откуда их доставят на Украину. Ближайшие поставки включат в себя 17 систем ПВО и ПРО Patriot. Часть из них могут прибыть уже в скором времени.
Кроме того, Трамп дал 50 дней на урегулирование украинского конфликта – в противном случае США введут 100%-ные пошлины против России и ее торговых партнеров.