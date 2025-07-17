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Верховная рада утвердила назначение Шмыгаля министром обороны Украины

Ведомости

Верховная рада одобрила назначение Дениса Шмыгаля министром обороны Украины. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

За назначение проголосовали 267 депутатов.

15 июля Шмыгаль подал в отставку с должности премьер-министра Украины. На следующий день Верховная рада рассмотрела его заявление. За увольнение Шмыгаля проголосовал 261 парламентарий. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что он возглавит минобороны страны вместо Рустема Умерова, который может стать послом в США. Шмыгаль возглавлял правительство с марта 2020 г.

На должность премьер-министра Украины была утверждена министр экономики Юлия Свириденко. За ее назначение проголосовали 262 депутата, против высказались 22.

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