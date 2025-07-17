Верховная рада утвердила назначение Шмыгаля министром обороны Украины

15 июля Шмыгаль подал в отставку с должности премьер-министра Украины. На следующий день Верховная рада рассмотрела его заявление. За увольнение Шмыгаля проголосовал 261 парламентарий. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что он возглавит минобороны страны вместо Рустема Умерова, который может стать послом в США. Шмыгаль возглавлял правительство с марта 2020 г.