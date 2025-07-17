Верховная рада утвердила Свириденко на должность премьер-министра Украины
Верховная рада Украины утвердила на должность премьер-министра страны Юлию Свириденко. За ее назначение проголосовали 262 нардепа при требуемых 226, против высказались 22.
Президент Украины Владимир Зеленский уже представил Свириденко указания на ближайшие шесть месяцев.
Новому премьеру 39 лет, она уроженка Чернигова. В команду Зеленского она попала в 2020 г., став протеже начальника офиса президента Андрея Ермака. В 2021 г. была назначена первым вице-премьером по списку партии «Слуга народа». В 2025 г. от имени Украины она подписала соглашение с Соединенными Штатами, предусматривающее создание общего инвестиционного фонда для разработки месторождений полезных ископаемых на Украине.
Экс-премьер Денис Шмыгаль подал в отставку 15 июля. Его заявление Верховная рада рассмотрела 16 июля. За увольнение Шмыгаля проголосовал 261 депутат.