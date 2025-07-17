Верховная рада утвердила Свириденко на должность премьер-министра Украины

Новому премьеру 39 лет, она уроженка Чернигова. В команду Зеленского она попала в 2020 г., став протеже начальника офиса президента Андрея Ермака. В 2021 г. была назначена первым вице-премьером по списку партии «Слуга народа». В 2025 г. от имени Украины она подписала соглашение с Соединенными Штатами, предусматривающее создание общего инвестиционного фонда для разработки месторождений полезных ископаемых на Украине.