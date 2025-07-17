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Трамп ведет переговоры о «мегасделке» с Украиной по БПЛА

Ведомости

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский обсуждают масштабное соглашение о закупке американской стороной украинских боевых беспилотников в обмен на приобретение Киевом американских вооружений, сообщает New York Post.

Зеленский заявил, что украинские беспилотные аппараты обладают дальностью поражения целей до 800 миль (1300 км). Он подчеркнул, что данная технология необходима американцам и должна быть включена в их арсенал.

Данное соглашение способно кардинально изменить ситуацию в вооруженных силах и системе национальной безопасности США, пишет издание. Эксперты в области беспилотных технологий и государственные чиновники говорят о том, что американские разработки значительно уступают российским и китайским аналогам, а военнослужащие США недостаточно подготовлены как для эффективного применения собственных БПЛА, так и для противодействия дронам вероятных противников.

По словам Зеленского, страна открыта для обмена военным опытом с США и ключевыми европейскими союзниками, включая Данию, Норвегию и Германию, с которыми уже идут переговоры.

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