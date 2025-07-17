Трамп ведет переговоры о «мегасделке» с Украиной по БПЛА

Данное соглашение способно кардинально изменить ситуацию в вооруженных силах и системе национальной безопасности США, пишет издание. Эксперты в области беспилотных технологий и государственные чиновники говорят о том, что американские разработки значительно уступают российским и китайским аналогам, а военнослужащие США недостаточно подготовлены как для эффективного применения собственных БПЛА, так и для противодействия дронам вероятных противников.