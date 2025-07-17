Пезешкиану пришлось пересесть на такси из-за некачественного бензина
Президент Ирана Масуд Пезешкиан вынужденно пересел в такси из-за того, что автомобили президентского кортежа были заправлены разбавленным бензином. Об этом сообщило NasrNews со ссылкой на специального инспектора иранского главы Мустафу Молави.
Молави рассказал, что инцидент произошел во время неофициальной поездки Пезешкиана в Тебриз. На заправке в провинции Казвин три автомобиля президентского кортежа заправили бензином, смешанным с водой. В результате машины не смогли добраться до конечной точки, и президент Ирана отправился в Тебриз на частном такси.
Никаких официальных действий в ответ на произошедшее не было.
13 июля Fars писало, что Пезешкиан 16 июня получил легкую травму при израильском авиаударе по зданию на западе Тегерана, который произошел в ходе заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана. На мероприятии также присутствовали спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, глава судебной системы Мохсени Эджеи и другие высокопоставленные должностные лица. По данным агентства, «шесть бомб или ракет» были сброшены к входам и выходам здания, чтобы заблокировать пути эвакуации и нарушить циркуляцию воздуха.
После взрывов чиновникам удалось покинуть здание через аварийный люк. В этот момент они получили травмы ног. Атака была смоделирована по образцу операции по убийству лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы в Бейруте.
Пезешкиан стал президентом Ирана в июле 2024 г. по итогам досрочных выборов главы Исламской Республики. Они состоялись после гибели при крушении вертолета бывшего президента страны Ибрахима Раиси в мае 2024 г.