Пезешкиану пришлось пересесть на такси из-за некачественного бензина

13 июля Fars писало, что Пезешкиан 16 июня получил легкую травму при израильском авиаударе по зданию на западе Тегерана, который произошел в ходе заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана. На мероприятии также присутствовали спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, глава судебной системы Мохсени Эджеи и другие высокопоставленные должностные лица. По данным агентства, «шесть бомб или ракет» были сброшены к входам и выходам здания, чтобы заблокировать пути эвакуации и нарушить циркуляцию воздуха.