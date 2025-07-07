Пезешкиан рассказал о попытке Израиля совершить на него покушение

5 июля Карлсон сообщил, что взял интервью у Пезешкиана. По его словам, журналист и его команда сделали бы это интервью рано или поздно, поскольку военный конфликт Ирана и Израиля закончился всего полторы недели назад и может повториться снова. Карлсон уточнил, что целью интервью не было получить «абсолютную правду», ведь это невозможно.