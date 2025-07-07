Пезешкиан рассказал о попытке Израиля совершить на него покушение
Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону, что власти Израиля пытались совершить на него покушение. Интервью опубликовано на странице журналиста в соцсети X.
«Они пытались, но потерпели неудачу», – заявил Пезешкиан.
5 июля Карлсон сообщил, что взял интервью у Пезешкиана. По его словам, журналист и его команда сделали бы это интервью рано или поздно, поскольку военный конфликт Ирана и Израиля закончился всего полторы недели назад и может повториться снова. Карлсон уточнил, что целью интервью не было получить «абсолютную правду», ведь это невозможно.
Обострение конфликта Ирана и Израиля произошло 13 июня. Тогда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и нейтрализовала ряд высокопоставленных военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив. 22 июня к противостоянию присоединились США, которые нанесли удар по иранским ядерным объектам. 24 июня Израиль и Иран объявили о прекращении огня.
28 июня в Иране прошли похороны верховного главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейна Салами и других командиров и ученых-атомщиков, погибших во время вооруженного противостояния с Израилем.