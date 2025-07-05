Такер Карлсон взял интервью у президента Ирана
Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента Ирана Масуда Пезешкиана. Об этом он сообщил в видеообращении в соцсети Х.
Карлсон сказал, что он и его команда сделали бы это интервью рано или поздно, так как военный конфликт Ирана и Израиля закончился всего полторы недели назад и может повториться снова. Он не стал спрашивать у Пезешкиана то, на что бы не получил честный ответ. Карлсон сказал, что старался задавать простые вопросы, например «каковы ваши цели?» и т. д.
Журналист подчеркнул, что целью интервью не было получить «абсолютную правду», ведь это невозможно. Задача разговора состояла в пополнении базы знаний, чтобы зрители могли вынести свое решение, кому верить.
Израиль и Иран утром 24 июня объявили о прекращении 12-дневного вооруженного противостояния. Первым о перемирии сообщил президент США Дональд Трамп. На своей странице в соцсети Truth Social он написал, что Тель-Авив прекратит огонь через 12 часов после того, как это сделает Тегеран, а еще через сутки «мир будет приветствовать официальное завершение войны».
Карлсон в феврале 2024 г. провел интервью с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Основная тема – спецоперация: почему она началась, как идет и чем может закончиться. В ходе интервью президент России объяснил американскому журналисту исторический контекст к возникновению конфликта.