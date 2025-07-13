Fars: президент Ирана получил травму в результате израильского авиаудара

Заседание совета, как уточняется, проходило на нижних этажах здания. На мероприятии, помимо президента республики, присутствовали спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, глава судебной системы Мохсени Эджеи и другие высокопоставленные должностные лица. По данным Fars, «шесть бомб или ракет» были сброшены к входам и выходам здания, чтобы заблокировать пути эвакуации и нарушить циркуляцию воздуха.