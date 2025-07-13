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Fars: президент Ирана получил травму в результате израильского авиаудара

Атака произошла еще 16 июня
Ведомости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан получил легкую травму в результате израильского авиаудара по зданию на западе Тегерана, который случился во время заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана. Атака произошла еще 16 июня, передает агентство Fars.

Заседание совета, как уточняется, проходило на нижних этажах здания. На мероприятии, помимо президента республики, присутствовали спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, глава судебной системы Мохсени Эджеи и другие высокопоставленные должностные лица. По данным Fars, «шесть бомб или ракет» были сброшены к входам и выходам здания, чтобы заблокировать пути эвакуации и нарушить циркуляцию воздуха.

После взрывов чиновники смогли покинуть здание через заранее подготовленный аварийный люк, говорится в сообщении. В этот момент Пезешкиан и другие чиновники получили легкие травмы ног. Отмечается, что атака была смоделирована по образцу операции по убийству лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в Бейруте. 

Член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов говорил «РИА Новости», что Израиль ликвидировал бы главного «переговорщика» с США, если бы убил президента Ирана. По его мнению, это сыграло бы на руку израильскому руководству.

Израиль и Иран утром 24 июня объявили о прекращении 12-дневного вооруженного противостояния. В июле стало известно, что израильские власти готовятся к возможному возобновлению военных действий против Ирана в случае попыток Тегерана восстановить ядерную программу.

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