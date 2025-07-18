Посол Ирана: договор о партнерстве между Москвой и Тегераном вступил в силу
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией уже начал свое действие и «обязателен к исполнению», сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали, передает «РИА Новости».
Как объяснил посол, в России договор был ратифицирован в Госдуме и Совфеде, его подписал президент Владимир Путин. Иранский парламент ратифицировал документ, затем его утвердил Совет стражей конституции, а глава государства Масуд Пезешкиан издал договор в качестве закона. В связи с этим он, «естественно, вступил в силу» в обеих странах, сказал Джалали.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был подписан 17 января президентами России и Ирана после их переговоров в Кремле. Документ охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии. Он будет действовать в течение 20 лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды.