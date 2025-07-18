Посол Ирана: договор о партнерстве между Москвой и Тегераном вступил в силу

Как объяснил посол, в России договор был ратифицирован в Госдуме и Совфеде, его подписал президент Владимир Путин. Иранский парламент ратифицировал документ, затем его утвердил Совет стражей конституции, а глава государства Масуд Пезешкиан издал договор в качестве закона. В связи с этим он, «естественно, вступил в силу» в обеих странах, сказал Джалали.