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Сенат США одобрил аннулирование госрасходов на иностранную помощь в $9,4 млрд

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Сенат США одобрил запрос об аннулировании государственных расходов на сумму $9,4 млрд на зарубежную помощь, а также на финансовую поддержку сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS из-за политической предвзятости. Об этом сообщает The Hill.

На раннем этапе в палате представителей «за» проголосовали 216 ее членов, «против» высказались 213 человек.

По данным издания, президент США Дональд Трамп подпишет данный законопроект в ближайшее время, поскольку республиканцам предстоит принять решение о сокращении или распределении средств между организациями 18 июля.

Республиканцы рассматривают законопроект как «тестовый запуск», пишет The Hill. Представители администрации Трампа заявили, что намерены направить несколько специальных запросов в конгресс, чтобы добиться большего количества госрасходов, если первый пакет будет принят.

Сенаторы от Демократической партии в свою очередь отметили, что принятие этого пакета и дальнейшие усилия администрации США по сокращению финансирования могут поставить под угрозу двухпартийные переговоры по выработке законопроектов о финансировании правительства на весь год.

1 июля госсекретарь США Марко Рубио объявил, что американское Агентство по международному развитию (USAID) прекращает реализацию программ иностранной помощи. «Программы помощи, соответствующие политике администрации и направленные на продвижение интересов Америки, будут осуществляться государственным департаментом», – написал он в блоге на Substack. По его словам, в рамках нового подхода программы будут реализованы с большей подотчетностью, стратегичностью и эффективностью.

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