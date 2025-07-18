Сенат США одобрил аннулирование госрасходов на иностранную помощь в $9,4 млрд
Сенат США одобрил запрос об аннулировании государственных расходов на сумму $9,4 млрд на зарубежную помощь, а также на финансовую поддержку сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS из-за политической предвзятости. Об этом сообщает The Hill.
На раннем этапе в палате представителей «за» проголосовали 216 ее членов, «против» высказались 213 человек.
По данным издания, президент США Дональд Трамп подпишет данный законопроект в ближайшее время, поскольку республиканцам предстоит принять решение о сокращении или распределении средств между организациями 18 июля.
Республиканцы рассматривают законопроект как «тестовый запуск», пишет The Hill. Представители администрации Трампа заявили, что намерены направить несколько специальных запросов в конгресс, чтобы добиться большего количества госрасходов, если первый пакет будет принят.
Сенаторы от Демократической партии в свою очередь отметили, что принятие этого пакета и дальнейшие усилия администрации США по сокращению финансирования могут поставить под угрозу двухпартийные переговоры по выработке законопроектов о финансировании правительства на весь год.
1 июля госсекретарь США Марко Рубио объявил, что американское Агентство по международному развитию (USAID) прекращает реализацию программ иностранной помощи. «Программы помощи, соответствующие политике администрации и направленные на продвижение интересов Америки, будут осуществляться государственным департаментом», – написал он в блоге на Substack. По его словам, в рамках нового подхода программы будут реализованы с большей подотчетностью, стратегичностью и эффективностью.