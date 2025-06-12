Палата представителей утвердила часть сокращений DOGE
Палата представителей проголосовала за пакет, предполагающий сокращения на $9,4 млрд по итогам работы Комиссии правительственной эффективности (DOGE). Они включают сокращение бюджетов американской некоммерческой службы телевизионного вещания PBS, радиоагентства NPR и Агентства США по международному развитию (USAID).
«За» проголосовали только республиканцы – 214 человек из 218. Против – 208 демократов и четыре республиканца. Не голосовали четверо демократов и двое республиканцев.
Чтобы окончательно закрепить эти сокращения на законодательном уровне, пакет должны утвердить в сенате. По данным Bloomberg, процедура может пройти в ускоренном формате, чтобы демократы не смогли заблокировать вынесение пакета на голосование. Но так как сокращения касаются ранее утвержденных конгрессом средств, если сенат не проголосует в течение 45 дней, то все службы и организации, сокращение бюджетов которых прописаны в документе, смогут получить доступ к своим средствам.