Палата представителей утвердила часть сокращений DOGE

Чтобы окончательно закрепить эти сокращения на законодательном уровне, пакет должны утвердить в сенате. По данным Bloomberg, процедура может пройти в ускоренном формате, чтобы демократы не смогли заблокировать вынесение пакета на голосование. Но так как сокращения касаются ранее утвержденных конгрессом средств, если сенат не проголосует в течение 45 дней, то все службы и организации, сокращение бюджетов которых прописаны в документе, смогут получить доступ к своим средствам.