Палата представителей США одобрила проект финансирования обороны на $832 млрд

Предполагается, что законопроект увеличит финансирование действующего, резервного и военного персонала национальной гвардии США на $6,6 млрд до $189 млрд. Документ также предусматривает увеличение базовой заработной платы для военнослужащих на 3,8%. Эта поправка вступит в силу с января 2026 г.