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Палата представителей США одобрила проект финансирования обороны на $832 млрд

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Палата представителей США одобрила законопроект, который подразумевает предоставление около $832 млрд на финансирование оборонных программ на 2026 г. Об этом сообщает The Hill. 

По данным издания, 221 депутат проголосовал «за», еще 209 высказались «против».

Предполагается, что законопроект увеличит финансирование действующего, резервного и военного персонала национальной гвардии США на $6,6 млрд до $189 млрд. Документ также предусматривает увеличение базовой заработной платы для военнослужащих на 3,8%. Эта поправка вступит в силу с января 2026 г.

Предполагается, что на военные закупки будет выделено $174 млрд, еще $283 млрд пойдут на эксплуатацию и техническое обслуживание.

Законопроект также включает около $148 млрд на исследования, разработки, испытания и оценку, а также на программы минобороны в области здравоохранения и зарубежные программы гуманитарной помощи.

18 июля сенат США одобрил запрос об аннулировании государственных расходов на сумму $9,4 млрд на зарубежную помощь, а также на финансовую поддержку сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS из-за политической предвзятости. На раннем этапе в палате представителей «за» проголосовали 216 ее членов, «против» высказались 213 человек.

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