Politico: Трамп объявит о выделении $25 млрд на запуск проекта «Золотой купол»

2 мая Белый дом опубликовал проект федерального бюджета, в котором говорится, что США собираются в 2026 финансовом году увеличить военные расходы на 13% по сравнению с $883,7 млрд в 2025 г. до $1,01 трлн. В частности, он предусматривает стартовое финансирование разработки и развертывания «Золотого купола». При этом администрация президента США намерена урезать не относящиеся к обороне расходы на $163 млрд.