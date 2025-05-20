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Politico: Трамп объявит о выделении $25 млрд на запуск проекта «Золотой купол»

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Президент США Дональд Трамп намерен представить первую фазу масштабной программы национальной противоракетной обороны – проекта «Золотой купол». Как сообщает Politico со ссылкой на представителя Белого дома, глава государства объявит о выделении $25 млрд на начальный этап проекта, который должен стать основой будущей системы защиты США от воздушных и ракетных угроз.

Ожидается, что заявление будет сделано в Овальном кабинете в присутствии министра обороны Пита Хегсета. Проект, находящийся на ранней стадии реализации, предполагает создание многоуровневой системы с использованием датчиков, спутников и ракетных батарей, размещенных по всей территории страны.

Сумма в $25 млрд заложена в новый крупный оборонный законопроект, обсуждавшийся накануне с республиканцами в палате представителей. По оценке бюджетного управления конгресса, полная реализация системы может потребовать более $500 млрд в течение ближайших 20 лет.

Возглавить программу, по информации источников в Пентагоне, Белом доме и близких к ситуации кругах, должен генерал Майкл Гетлейн, занимающий пост заместителя начальника космических операций Космических сил США.

Проект «Золотой купол» был инициирован указом президента в январе, когда Трамп призвал объединить существующие военные разработки с перспективными технологиями, включая космические системы наблюдения и новые виды вооружений.

Инициатива запускается на фоне растущих тревог разведывательного сообщества по поводу разработок гиперзвуковых вооружений в России и Китае. Согласно докладу Агентства военной разведки, к 2035 г. потенциальные противники США могут обладать до 5000 крылатых ракет, способных преодолевать современные рубежи противовоздушной обороны.

2 мая Белый дом опубликовал проект федерального бюджета, в котором говорится, что США собираются в 2026 финансовом году увеличить военные расходы на 13% по сравнению с $883,7 млрд в 2025 г. до $1,01 трлн. В частности, он предусматривает стартовое финансирование разработки и развертывания «Золотого купола». При этом администрация президента США намерена урезать не относящиеся к обороне расходы на $163 млрд.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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