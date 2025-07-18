Reuters: Украина разрешит иностранным компаниям испытывать свое оружие на фронте
Украина предложила иностранным компаниям провести испытания своего оружия против российской армии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление инвестиционной госплатформы Brave1.
Схема сотрудничества заключается в том, что оружие будет направляться Киеву, а специалисты компаний проведут онлайн-обучения по его использованию. Когда украинские силы опробуют новые боеприпасы, отчеты будут возвращаться иностранным производствам, объяснило агентство.
«У нас есть список приоритетов. Одним из главных из них будет противовоздушная оборона, <...> перехватчики беспилотников, системы с искусственным интеллектом», — сказал изданию глава отдела по связям с инвесторами Brave1 Артем Мороз.
17 июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина скоро получит системы вооружения дальнего действия, произведенные в кооперации украинских и немецких оборонных предприятий. Тогда он анонсировал поставки в течение ближайших месяцев или даже недель. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что помощь Германии в производстве на Украине дальнобойных систем может свидетельствовать о планах по организации сборки ракет Taurus на украинских оборонных предприятиях.