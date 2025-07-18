Reuters: Украина разрешит иностранным компаниям испытывать свое оружие на фронте

17 июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина скоро получит системы вооружения дальнего действия, произведенные в кооперации украинских и немецких оборонных предприятий. Тогда он анонсировал поставки в течение ближайших месяцев или даже недель. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что помощь Германии в производстве на Украине дальнобойных систем может свидетельствовать о планах по организации сборки ракет Taurus на украинских оборонных предприятиях.