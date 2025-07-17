Захарова: Россия вправе наносить удары по военным целям других стран

Захарова в ходе брифинга заявила, что помощь Германии в производстве на Украине дальнобойных систем может свидетельствовать о планах по организации сборки ракет Taurus на украинских оборонных предприятиях – тех самых, которые Берлин официально отказывается поставлять. Она подчеркнула, что скрыть эти факты не удастся: первые же ракеты, сбитые российскими системами ПВО, позволят быстро определить место их производства и страну-производителя.