Захарова: Россия вправе наносить удары по военным целям других стран

Захарова: Россия вправе наносить удары по военным целям других странДипломат уточнила, что речь идет о государствах, которые поставляют оружие Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает правомерным нанесение ударов по военной инфраструктуре государств, чьи вооружения используются Украиной для атак на российскую территорию.
Захарова в ходе брифинга заявила, что помощь Германии в производстве на Украине дальнобойных систем может свидетельствовать о планах по организации сборки ракет Taurus на украинских оборонных предприятиях – тех самых, которые Берлин официально отказывается поставлять. Она подчеркнула, что скрыть эти факты не удастся: первые же ракеты, сбитые российскими системами ПВО, позволят быстро определить место их производства и страну-производителя.
Захарова напомнила о предупреждении президента России Владимира Путина относительно последствий поставок дальнобойных ракет Украине. Она подчеркнула, что применение такого оружия невозможно без непосредственного участия военных специалистов стран-производителей.
«Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое оружие против России. В случае же дальнейшей эскалации конфликта будем отвечать решительно и зеркально», – отметила она.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что использование Украиной дальнобойных вооружений альянса для атак на российскую территорию будет расценено как фактическое вступление НАТО в конфликт.