Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Захарова: Россия вправе наносить удары по военным целям других стран

Дипломат уточнила, что речь идет о государствах, которые поставляют оружие Украине
Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает правомерным нанесение ударов по военной инфраструктуре государств, чьи вооружения используются Украиной для атак на российскую территорию.

Захарова в ходе брифинга заявила, что помощь Германии в производстве на Украине дальнобойных систем может свидетельствовать о планах по организации сборки ракет Taurus на украинских оборонных предприятиях – тех самых, которые Берлин официально отказывается поставлять. Она подчеркнула, что скрыть эти факты не удастся: первые же ракеты, сбитые российскими системами ПВО, позволят быстро определить место их производства и страну-производителя.

Захарова напомнила о предупреждении президента России Владимира Путина относительно последствий поставок дальнобойных ракет Украине. Она подчеркнула, что применение такого оружия невозможно без непосредственного участия военных специалистов стран-производителей.

«Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое оружие против России. В случае же дальнейшей эскалации конфликта будем отвечать решительно и зеркально», – отметила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что использование Украиной дальнобойных вооружений альянса для атак на российскую территорию будет расценено как фактическое вступление НАТО в конфликт.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных