Мерц: Украина в скором времени получит дальнобойное оружие
Украина скоро получит системы вооружения дальнего действия, произведенные в кооперации украинских и немецких оборонных предприятий. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Трансляцию проводит телеканал Sky News.
Канцлер ФРГ уточнил, что это может произойти в ближайшие месяцы или даже недели.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что помощь Германии в производстве на Украине дальнобойных систем может свидетельствовать о планах по организации сборки ракет Taurus на украинских оборонных предприятиях – тех самых, которые Берлин официально отказывается поставлять. Она подчеркнула, что скрыть эти факты не удастся: первые же ракеты, сбитые российскими системами ПВО, позволят быстро определить место их производства и страну-производителя.
14 июля президент США Дональд Трамп объявил о сделке с НАТО, которая предполагает координацию поставок оружия на Украину. Оплачивать эти поставки будет Европа. Трамп уточнил, что сначала боеприпасы и комплексы ПВО отправятся в Германию, откуда их доставят на Украину. В ближайшие поставки войдут 17 систем ПВО и ПРО Patriot, некоторые из которых могут прибыть уже в ближайшие дни.