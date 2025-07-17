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Мерц: Украина в скором времени получит дальнобойное оружие

Ведомости

Украина скоро получит системы вооружения дальнего действия, произведенные в кооперации украинских и немецких оборонных предприятий. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Трансляцию проводит телеканал Sky News.

Канцлер ФРГ уточнил, что это может произойти в ближайшие месяцы или даже недели. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что помощь Германии в производстве на Украине дальнобойных систем может свидетельствовать о планах по организации сборки ракет Taurus на украинских оборонных предприятиях – тех самых, которые Берлин официально отказывается поставлять. Она подчеркнула, что скрыть эти факты не удастся: первые же ракеты, сбитые российскими системами ПВО, позволят быстро определить место их производства и страну-производителя.

14 июля президент США Дональд Трамп объявил о сделке с НАТО, которая предполагает координацию поставок оружия на Украину. Оплачивать эти поставки будет Европа. Трамп уточнил, что сначала боеприпасы и комплексы ПВО отправятся в Германию, откуда их доставят на Украину. В ближайшие поставки войдут 17 систем ПВО и ПРО Patriot, некоторые из которых могут прибыть уже в ближайшие дни.

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