Трамп распорядился рассекретить материалы дела Эпштейна
Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить часть материалов уголовного дела против финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в создании сети по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Соответствующее поручение генеральному прокурору Пэм Бонди было сделано через социальную сеть Truth Social. Повышенное внимание к этому делу Трамп назвал «мошенничеством демократов».
Генпрокурор Бонди оперативно отреагировала в Х, заявив о готовности уже на следующий день передать суду рассекреченные стенограммы заседаний Большого жюри.
Это решение последовало после публикации The Wall Street Journal, где утверждалось о существовании «непристойной» поздравительной открытки от Трампа Эпштейну. Президент категорически опроверг эту информацию и пообещал подать в суд на издание.
Эпштейн умер в тюрьме в 2019 г., предположительно покончив с собой. Его дело содержит тысячи документов, включая свидетельские показания, переписку и финансовые документы. В материалах упоминается и сам Трамп, хотя он настаивает, что прекратил общение с Эпштейном еще в 2004 г.
Трамп неоднократно заявлял, что демократы используют дело Эпштейна в своих целях, а республиканцев, критикующих Бонди, называет «слабаками». При этом ранее генпрокурор допускала существование «списка клиентов» Эпштейна, но позже уточнила, что имела в виду материалы дела в целом. ФБР и министерство юстиции официально заявили, что такого списка не существует.