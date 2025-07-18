Трамп распорядился рассекретить материалы дела Эпштейна

Эпштейн умер в тюрьме в 2019 г., предположительно покончив с собой. Его дело содержит тысячи документов, включая свидетельские показания, переписку и финансовые документы. В материалах упоминается и сам Трамп, хотя он настаивает, что прекратил общение с Эпштейном еще в 2004 г.