WSJ: Трамп подарил рисунок обнаженной женщины на 50-летие Эпштейна

В ответ на запрос о комментарии WSJ получила от Трампа угрозу о подаче иска в суд в случае обнародования этой информации. По словам президента, эта новость фейковая, а автором рисунка был не он. Кроме того, авторы материала указали, что в альбоме находился и рисунок основателя и бывшего владельца американской компании L Brands (ее флагманский бренд – Victoria's Secret) Лесли Векснера. На нем изображена женская грудь с подписью: «Я хотел подарить тебе то, что ты хочешь. Вот оно».