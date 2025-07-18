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WSJ: Трамп подарил рисунок обнаженной женщины на 50-летие Эпштейна

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Президент США Дональд Трамп прислал в качестве подарка на 50-й юбилей финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных связях с несовершеннолетними и привлечении их в проституцию, письмо с нарисованным от руки изображением обнаженной женщины, сообщила газета The Wall Street Journal. Издание утверждает, что ознакомилось с альбомом из подобных писем, который якобы собрала подруга Эпштейна Гилейн Максвелл в честь юбилея американского финансиста.

По данным газеты, к рисунку Трамп добавил подпись: «С днем рождения – и пусть каждый день будет еще одним чудесным секретом». Теперь эта «открытка» находится в альбоме среди других непристойных посланий от друзей Эпштейна.

В ответ на запрос о комментарии WSJ получила от Трампа угрозу о подаче иска в суд в случае обнародования этой информации. По словам президента, эта новость фейковая, а автором рисунка был не он. Кроме того, авторы материала указали, что в альбоме находился и рисунок основателя и бывшего владельца американской компании L Brands (ее флагманский бренд – Victoria's Secret) Лесли Векснера. На нем изображена женская грудь с подписью: «Я хотел подарить тебе то, что ты хочешь. Вот оно».

В июне о фигурировании Трампа в деле Эпштейна заявлял миллиардер, основатель Space X и Tesla Илон Маск во время публичного конфликта с американским лидером. Он отметил, что именно это можно считать причиной, почему «файлы Эпштейна» так и не обнародовали, хотя в Трамп обещал это сделать. Затем, после окончания обострения в отношениях бизнесмена и президента, Маск отметил, что его публикации могли зайти слишком далеко, и извинился.

13 июля он вновь призвал опубликовать материалы дела. Публикация Маска появилась на фоне призыва Трампа прекратить нападки на членов его команды из-за документов, связанных с покойным финансистом.

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