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МИД Польши повторно рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию

Ведомости

Министерство иностранных дел Польши в своем аккаунте в соцсети X призвало своих граждан воздержаться от поездок в Россию из-за того, что страна признана недружественной российскими властями, а также конфликта на Украине. Такую рекомендацию в ведомстве публикуют уже не в первый раз.

Министерство также предупредило, что в России ограничены возможности оказания помощи гражданам Польши, так как в стране произошло сокращение персонала польского диппредставительства.

11 июля Россия закрыла генеральное консульство Польши в Калининграде с 29 августа. Решение принято в ответ на действия Варшавы, которая отозвала согласие на работу российского генконсульства в Кракове с 30 июня. Во внешнеполитическом ведомстве назвали шаг польских властей необоснованным и враждебным. 11 мая, за день до решения Польши, министр юстиции Адам Боднар и министр внутренних дел республики Томаш Семоняк выпустили заявление, в котором обвинили российские спецслужбы в причастности к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого подчеркнул, что Польша выбирает враждебность и недружественность в двусторонних отношениях. Обвинения Варшавы в адрес Москвы он назвал абсолютно безосновательными и беспочвенными.

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