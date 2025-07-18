МИД Польши повторно рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию

11 июля Россия закрыла генеральное консульство Польши в Калининграде с 29 августа. Решение принято в ответ на действия Варшавы, которая отозвала согласие на работу российского генконсульства в Кракове с 30 июня. Во внешнеполитическом ведомстве назвали шаг польских властей необоснованным и враждебным. 11 мая, за день до решения Польши, министр юстиции Адам Боднар и министр внутренних дел республики Томаш Семоняк выпустили заявление, в котором обвинили российские спецслужбы в причастности к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 г.