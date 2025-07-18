МИД Польши повторно рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию
Министерство иностранных дел Польши в своем аккаунте в соцсети X призвало своих граждан воздержаться от поездок в Россию из-за того, что страна признана недружественной российскими властями, а также конфликта на Украине. Такую рекомендацию в ведомстве публикуют уже не в первый раз.
Министерство также предупредило, что в России ограничены возможности оказания помощи гражданам Польши, так как в стране произошло сокращение персонала польского диппредставительства.
11 июля Россия закрыла генеральное консульство Польши в Калининграде с 29 августа. Решение принято в ответ на действия Варшавы, которая отозвала согласие на работу российского генконсульства в Кракове с 30 июня. Во внешнеполитическом ведомстве назвали шаг польских властей необоснованным и враждебным. 11 мая, за день до решения Польши, министр юстиции Адам Боднар и министр внутренних дел республики Томаш Семоняк выпустили заявление, в котором обвинили российские спецслужбы в причастности к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 г.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого подчеркнул, что Польша выбирает враждебность и недружественность в двусторонних отношениях. Обвинения Варшавы в адрес Москвы он назвал абсолютно безосновательными и беспочвенными.