Песков заявил о враждебности Польши при закрытии генконсульства в Кракове
Кремль считает, что Польша выбирает враждебность и недружественность в двусторонних отношениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.
Он подчеркнул, что обвинения Варшавы в адрес Москвы являются «абсолютно безосновательными и беспочвенными». Сокращение дипломатического присутствия России на территории Польши, по оценкам представителя Кремля, является «составными звеньями общей цепи на сворачивание и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений».
12 мая глава польского МИДа Радослав Сикорский сообщил, что власти страны приняли решение закрыть генеральное консульство России в Кракове. Днем ранее министр юстиции Польши Адам Боднар и глава МВД Томаш Семоняк выпустили совместное заявление, в котором обвинили «российские спецслужбы» в причастности к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 г. «В связи с наличием доказательств совершения российскими спецслужбами отвратительного акта саботажа в отношении торгового центра на улице Маривильской я принял решение отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове», – написал Сикорский в X.
Позже польская сторона признала персонами нон грата трех российских дипломатов. МИД России пообещал ответить на этот шаг Варшавы.