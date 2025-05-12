Газета
Телеграм
/ Политика

Песков заявил о враждебности Польши при закрытии генконсульства в Кракове

Ведомости

Кремль считает, что Польша выбирает враждебность и недружественность в двусторонних отношениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

Он подчеркнул, что обвинения Варшавы в адрес Москвы являются «абсолютно безосновательными и беспочвенными». Сокращение дипломатического присутствия России на территории Польши, по оценкам представителя Кремля, является «составными звеньями общей цепи на сворачивание и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений».

12 мая глава польского МИДа Радослав Сикорский сообщил, что власти страны приняли решение закрыть генеральное консульство России в Кракове. Днем ранее министр юстиции Польши Адам Боднар и глава МВД Томаш Семоняк выпустили совместное заявление, в котором обвинили «российские спецслужбы» в причастности к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 г. «В связи с наличием доказательств совершения российскими спецслужбами отвратительного акта саботажа в отношении торгового центра на улице Маривильской я принял решение отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове», – написал Сикорский в X.

Позже польская сторона признала персонами нон грата трех российских дипломатов. МИД России пообещал ответить на этот шаг Варшавы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных