Захарова: Россия даст ответ на закрытие консульства в Кракове

12 мая глава польского МИДа Радослав Сикорский сообщил, что власти страны приняли решение закрыть генеральное консульство России в Кракове. Вчера министр юстиции Польши Адам Боднар и глава МВД Томаш Семоняк выпустили совместное заявление, в котором обвинили «российские спецслужбы» в причастности к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 г. «В связи с наличием доказательств совершения российскими спецслужбами отвратительного акта саботажа в отношении торгового центра на улице Маривильской я принял решение отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове», – написал Сикорский в X.