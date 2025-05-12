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Захарова: Россия даст ответ на закрытие консульства в Кракове

Ведомости

Российская сторона даст «адекватный ответ» на закрытие консульства в польском Кракове. Об это РБК сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее мнению, Варшава продолжает сознательно разрушать отношения с РФ и действовать против интересов своих граждан.

«Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре», – сказала Захарова.

12 мая глава польского МИДа Радослав Сикорский сообщил, что власти страны приняли решение закрыть генеральное консульство России в Кракове. Вчера министр юстиции Польши Адам Боднар и глава МВД Томаш Семоняк выпустили совместное заявление, в котором обвинили «российские спецслужбы» в причастности к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 г. «В связи с наличием доказательств совершения российскими спецслужбами отвратительного акта саботажа в отношении торгового центра на улице Маривильской я принял решение отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове», – написал Сикорский в X.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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