Польша объявила персонами нон грата трех российских дипломатов

Польша объявила персонами нон грата трех российских дипломатовВласти страны приняли решение о закрытии генконсульства России в Кракове
После объявления о закрытия российского генконсульства в Кракове польская сторона признала персонами нон грата трех российских дипломатов. Об этом журналистам сообщила вице-министр иностранных дел страны Хенрыка Мосциская-Дендыс. Ее слова передает «РИА Новости».
Она также рассказала, что МИД Польши назначит срок закрытия генконсульства России в Кракове. Он составит не менее 30 дней.
Глава польского МИДа Радослав Сикорский на брифинге в Лондоне заявил, что Варшава готовятся к возможным ответным шагам РФ на закрытие генконсульства в Кракове. При этом он считает, что Москва «не имеет права на пропорциональные действия».
12 мая Сикорский сообщил, что власти страны приняли решение закрыть генеральное консульство России в Кракове. Вчера министр юстиции Польши Адам Боднар и глава МВД Томаш Семоняк выпустили совместное заявление, в котором обвинили «российские спецслужбы» в причастности к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 г. «В связи с наличием доказательств совершения российскими спецслужбами отвратительного акта саботажа в отношении торгового центра на улице Маривильской я принял решение отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове», – написал Сикорский в X.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия даст «адекватный ответ» на закрытие консульства в польском Кракове. По ее мнению, Варшава продолжает сознательно разрушать отношения с РФ и действовать против интересов своих граждан.
31 марта МИД Молдавии объявил персонами нон грата трех сотрудников посольства России в стране. В молдавском внешнеполитическом ведомстве заявили, что решение принято в связи с их деятельностью, которая «противоречит дипломатическому статусу». Уточнялось, что указанные сотрудники посольства РФ должны покинуть республику.