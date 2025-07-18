Захарова опровергла сообщение о закрытии курорта в КНДР после визита Лаврова
Информация в иносми о том, что власти КНДР якобы закрыли курорт Вонсан после визита главы МИД РФ Сергея Лаврова, не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Классическая ложь, грубый фейк. Возможно, это вызвано банальной злобой американских военно-политических элит, которые увидели, что их стратегия давления на КНДР провалилась», – пояснила она.
Bloomberg 18 июля сообщало, что национальное управление по туризму Северной Кореи якобы ввело временный запрет на посещение прибрежной курортной зоны Вонсан-Кальма иностранными туристами. Это произошло через несколько дней после визита в КНДР Лаврова.
Как подчеркнули эксперты в разговоре с Bloomberg, курортная зона уже открыта, но пока не совсем закончена, поэтому северокорейские власти могли ввести такие ограничения. По их данным, одно из крупнейших зданий прибрежной территории, возможно, еще не используется, бассейн на его крыше «еще не заполнен водой».