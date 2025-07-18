Захарова опровергла сообщение о закрытии курорта в КНДР после визита Лаврова

Как подчеркнули эксперты в разговоре с Bloomberg, курортная зона уже открыта, но пока не совсем закончена, поэтому северокорейские власти могли ввести такие ограничения. По их данным, одно из крупнейших зданий прибрежной территории, возможно, еще не используется, бассейн на его крыше «еще не заполнен водой».