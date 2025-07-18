Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Захарова опровергла сообщение о закрытии курорта в КНДР после визита Лаврова

Ведомости

Информация в иносми о том, что власти КНДР якобы закрыли курорт Вонсан после визита главы МИД РФ Сергея Лаврова, не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. 

«Классическая ложь, грубый фейк. Возможно, это вызвано банальной злобой американских военно-политических элит, которые увидели, что их стратегия давления на КНДР провалилась», – пояснила она.

Bloomberg 18 июля сообщало, что национальное управление по туризму Северной Кореи якобы ввело временный запрет на посещение прибрежной курортной зоны Вонсан-Кальма иностранными туристами. Это произошло через несколько дней после визита в КНДР Лаврова. 

Как подчеркнули эксперты в разговоре с Bloomberg, курортная зона уже открыта, но пока не совсем закончена, поэтому северокорейские власти могли ввести такие ограничения. По их данным, одно из крупнейших зданий прибрежной территории, возможно, еще не используется, бассейн на его крыше «еще не заполнен водой».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных