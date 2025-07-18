В КНДР иностранцам запретили посещать пляжные курорты после визита Лаврова
Национальное управление по туризму Северной Кореи ввело временный запрет на посещение прибрежной курортной зоны Вонсан-Кальма иностранными туристами. Это произошло через несколько дней после визита в КНДР главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщило агентство Bloomberg.
По данным издания, российский министр посетил курорт и встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на его яхте. В разговоре с ним Лавров тогда подчеркнул, что Россия будет делать все для привлечения своих граждан в КНДР в туристических целях. Авторы материала также отметили, что эта прибрежная зона стала одним из любимых проектов председателя КНДР.
Как подчеркнули эксперты в разговоре с Bloomberg, курортная зона уже открыта, но пока не совсем закончена, поэтому северокорейские власти могли ввести такие ограничения. По их данным, одно из крупнейших зданий прибрежной территории, возможно, еще не используется, бассейн на его крыше «еще не заполнен водой».
Министр иностранных дел РФ 11 июля прибыл в КНДР с официальным визитом. Он был посвящен второму раунду стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран. После переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи российский министр заявил, что новый курорт Вонсан может вскоре стать популярным среди туристов из России.