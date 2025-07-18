В КНДР иностранцам запретили посещать пляжные курорты после визита Лаврова

По данным издания, российский министр посетил курорт и встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на его яхте. В разговоре с ним Лавров тогда подчеркнул, что Россия будет делать все для привлечения своих граждан в КНДР в туристических целях. Авторы материала также отметили, что эта прибрежная зона стала одним из любимых проектов председателя КНДР.