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Кремль учтет угрозы генерала НАТО Калининграду в диалоге с США

Ведомости

Кремль учитывает заявление командующего армией США в Европе и Африке, командующего сухопутных войск НАТО генерала Кристофера Донахью о планах по подавлению оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области в контексте диалога с США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, насколько заявление Донахью может сказаться на диалоге Москвы и Вашингтона. По словам Пескова, в настоящее время идет «нелегкий процесс» вывода отношений двух стран из «достаточно плачевного состояния».

«Процесс этот тоже сам по себе трудный, он растянутый по времени. Ну, конечно, все такие заявления учитываются», – отметил он.

17 июля Донахью заявил, что «нет абсолютно никаких причин, по которым для сдерживания России мы не можем подавить зону A2AD (зону воспрещения маневра и доступа) с земли». По его словам, НАТО реализует план «линии сдерживания на восточном фланге».

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