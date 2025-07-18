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Лукашенко пригрозил «отрывать уши и головы» за проблемы при сборе урожая

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство недостатком механизаторов во время уборочной кампании. На селекторном совещании 18 июля он потребовал привлечь к сельскохозяйственным работам горожан, имеющих соответствующий опыт.

«Вот за это надо уже не только уши, но и голову отрывать», – заявил Александр Лукашенко, комментируя кадровую проблему. Он отметил, что в прошлом году уже обсуждался вопрос о жителях городов, которые ранее были механизаторами. «С ними надо было договориться и привлечь их, мобилизовать их, говоря военным языком, на уборку урожая», – подчеркнул президент (цитата по ТАСС).

Лукашенко также акцентировал внимание на необходимости ухода за картофелем. «Я хочу знать конкретно: что сделано для получения максимального результата в экстремальных условиях. Я поздно вечером проехал по типичным для Белоруссии полям и знаю обстановку. Больше всего меня беспокоит, чтобы фитофтора картошку не съела. Посмотрите. Упаси господь, мне доложат, что вы не обработали картофель. И опять будем переживать в будущем году, в марте – апреле, что нам картошки не хватило», – сказал он.

Ранее Лукашенко говорил, что картофель в его стране есть, а проблема с ним носила искусственный характер и была вызвана политическими мотивами. В начале мая Лукашенко утверждал, что исчезновение картофеля с прилавков республики связано с переориентацией производителей на российский рынок.

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