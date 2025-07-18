Лукашенко пригрозил «отрывать уши и головы» за проблемы при сборе урожая

Лукашенко также акцентировал внимание на необходимости ухода за картофелем. «Я хочу знать конкретно: что сделано для получения максимального результата в экстремальных условиях. Я поздно вечером проехал по типичным для Белоруссии полям и знаю обстановку. Больше всего меня беспокоит, чтобы фитофтора картошку не съела. Посмотрите. Упаси господь, мне доложат, что вы не обработали картофель. И опять будем переживать в будущем году, в марте – апреле, что нам картошки не хватило», – сказал он.